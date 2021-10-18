Новый театральный сезон Общенационального театра ознаменуется премьерой, гастролями

Общенациональный театр «Амазгаин» им. Соса Саргсяна подарком к 30-му сезона считает выступление в новом здании театра, на новой сцене. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» директор Общенационального театра Соса Саргсяна Арман Навасардян отметил, что в строительстве здания, которое затянулось на долгие годы, наблюдается положительный сдвиг.

«Мы думаем, что это будет исполнением нашего большого желания, есть какие-то сдвиги. Если не к 30-му театральному сезону, то мы надеемся, что долгожданное здание к 31-му полностью будет готово», - сказал Арман Навасардян.

Директор театра сообщил, что строительство нового здания еще продолжается. Была проблема с техническим оснащением. «Правительство обещало нам, что в этом и в следующем году сделают все, чтобы завершить вопрос технического перевооружения», - сказал Арман Навасардян.

Пока решаются вопросы, связанные со зданием, театр продолжает работать с насыщенной повесткой: фестивали, гастроли, новые спектакли. Труппа только вернулась с Международного Тихоокеанского фестиваля во Владивостоке, где представляла спектакль «Пышка», получивший большой резонанс. Результаты участия в фестивале были обнадеживающими и ощутимыми. Подробности рассказала художественный руководитель театра Наринэ Григорян.

«Сначала были мастер-классы, в которых участие принимали актеры из разных городов. Потом мы сыграли спектакль «Пышка» и получили восторженные отзывы. Получили предложение о сотрудничестве, которое предполагает большой международный проект, в рамках которого будет поставлен спектакль с участием актеров из разных стран, конечно и из Армении», - сказала Нарине Григорян.

Театр активно гастролирует по Армении и по Арцаху. В таком темпе работы продолжатся до конца года. В репертуаре театра будут и новые постановки.

«У нас впереди премьера «…и снова весна» на основе рассказов О. Генри. Она состоится 29 и 30 октября. В этом спектакле есть примечательная составляющая, снова наступит весна и для страны, и в нашем душевном состоянии. В этом спектакле мы рассказываем о красоте души, самопожертвовании, любви, душа зрителя должна вибрировать, мы подарим все самое лучшее - желание снова жить, жить вместе», - сказала Нарине Григорян. В спектакле задействован молодежный состав театра. Впереди театральные чтения, новогодний детский спектакль «Полосатик».