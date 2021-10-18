Число жертв наводнения на юго-западе Индии возросло до 24 человек

В индийском штате Керала на юго-западе страны как минимум 24 человека погибли в результате наводнений и проливных дождей, которые начались в субботу, поисково-спасательные работы продолжаются, сообщает в понедельник издание Hindustan Times.

"Печально, что так много людей погибло после ливней и оползней в Керале. Мои соболезнования семьям погибших", - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье в твиттере.

Издание отмечает, что число жертв непогоды может возрасти, так как многие еще числятся пропавшими без вести. Сообщается, что среди погибших оказаось как минимум пять детей. Для доставки помощи в пострадавшие районы используются военные вертолеты,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Метеорологический департамент Индии в понедельник объявил "желтый" уровень опасности в 11 округах штата. "Желтый" является вторым из четырех уровней и означает, что погода потенциально опасна.

По словам главного министра Кералы Пинарайи Виджаяна, сотни человек эвакуировали, более 100 лагерей для оказания экстренной помощи созданы по всему штату. Так как некоторые дороги были частично уничтожены, для эвакуации людей из прибрежных городов используются рыбацкие лодки.

В 2018 году около 400 человек погибло в результате одного из сильнейших наводнений в истории штата Керала.