У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в понедельник у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр стихии располагался в 68 км к северо-востоку от города Сола, в котором проживают около 1,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 96,5 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 17:56 Президент Армении принял уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
- 17:43 Меркель сравнила ситуацию с миграцией с кризисом 2015 года
- 17:31 Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
- 17:23 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-10-21
- 17:22 Азиатские индексы выросли - 18-10-21
- 17:11 Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл в Киев
- 17:04 Эксперты назвали самые загрязненные города мира по качеству воздуха
- 17:00 Нарушение Азербайджаном обязательств перед СЕ должно получить достойный ответ: замминистра ИД Армении
- 16:58 Пограничные войска РА в районе Пела Сар продолжают нести охрану границы: позиционных изменений нет: СНБ
- 16:23 Россия направила в Арцах 10 тонн гуманитарной помощи
- 16:13 Военнослужащие ВС Армении участвуют в учениях ОДКБ
- 16:10 Байден и его жена нарушили масочный режим в Вашингтоне
- 16:05 На границе Азербайджана и Грузии произошло землетрясение, оно ощущалось и на территории Армении
- 16:04 Иран заявил, что не ставил США предварительных условий по возвращению к ядерной сделке
- 15:52 В Армению поступила очередная партия вакцины «Синофарм»
- 15:43 Новый театральный сезон Общенационального театра ознаменуется премьерой, гастролями
- 15:38 Исполком Международного олимпийского комитета утвердил принципы рейтинговых турниров ОИ
- 15:21 Около 60% вагонов метро Вашингтона перестанут использовать из-за проблем с безопасностью
- 14:40 Число жертв наводнения на юго-западе Индии возросло до 24 человек
- 14:36 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
- 14:30 Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар посетит Ереван, Тбилиси и Баку
- 14:29 В экономику Армении будет инвестировано $50 млн
- 14:12 Афганский политик сообщил о попытках ИГ вербовать молодежь в стране
- 14:10 Очная встреча стран - соседей Афганистана пройдет в Тегеране 27 октября
- 14:04 Министр юстиции Армении поднял на встрече с высокопоставленной делегацией Совета Европы вопрос армянских пленных
21:38, 14.10.2021
Просмотрели 2552 раз По требованию Армении все манекены и каски уже убраны из «парка трофеев» в Баку
11:11, 16.10.2021
Просмотрели 1547 раз Жесткий ответ секретаря Высшего совета национальной безопасности Иранана заявление Алиева
21:54, 15.10.2021
Просмотрели 1465 раз Баку получит достойный ответ: Иран ответил на заявления Алиева
11:58, 15.10.2021
Просмотрели 1346 раз ВС Азербайджана открыли огонь по санитарной машине Армии обороны Арцаха: пострадавших нет
19:11, 12.10.2021
Просмотрели 1298 раз Нагорно-карабахский конфликт остаётся нерешённым: состоялась встреча Пашинян-Путин