У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в понедельник у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр стихии располагался в 68 км к северо-востоку от города Сола, в котором проживают около 1,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 96,5 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.