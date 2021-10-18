В экономику Армении будет инвестировано $50 млн

Фонд «Предприниматель + государство. Антикризисные инвестиции», управляемый дочерней компанией ANIF, при участии ЕБРР, ЕС в Фонд «Амбер Капитал Армения» (далее именуемый Фонд) инвестирует 4 миллиона долларов.

«Таким образом, капитал фонда составит 50 миллионов долларов, которые будут вложены непосредственно в экономику Армении. Целью является инвестирование в акционерный капитал частных компаний, действующих в Республике Армения, для реализации проектов по расширению бизнеса», - как передает «Арменпресс», сообщили в ANIF.

В фонде участие примет и Банк развития бизнеса Нидерландов (FMO), большая часть активов которого принадлежит правительству Нидерландов. Участие FMO будет способствовать развитию рынка частного капитала в Армении, что, в свою очередь, предоставит финансирование фонду, поможет созданию новых рабочих мест.

«Сегодня в Армении практически нет альтернативных инструментов финансирования бизнеса, таких как фонды прямых инвестиций. Эта инвестиция имеет стратегическое значение с учетом дополнительных инвестиций крупного европейского инвестора FMO. Для ANIF эти инвестиции особенно важны не только с точки зрения вклада в развитие экономики Армении, но и с точки зрения развития рынка капитала», - сказал Давид Папазян, касаясь участия ANIF.

Ануш Симонян, управляющая «Амбер Капитал Армения», сказала, что это решение отражает доверие к фонду, закладывая основу для долгосрочного взаимовыгодного партнерства с ANIF.