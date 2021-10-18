Новая марка, посвященная 100-летию Александра Кемурджяна

17 октября будет погашена марка, посвященная 100-летию со дня рождения Александра Кемурджяна.

Погашение марки произведут министр высокотехнологичной промышленности Республики Армения Ваагн Хачатрян, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян, генеральный директор ЗАО «Айпост» Айк Карапетян, директор-учредитель «Starmus Festival» Овик Мусаелян и председатель Армянской ассоциации филателистов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в ЗАО «Айпост».

В правой части марки номиналом в 230 драмов изображен выдающийся армянский ученый, инженер, конструктор-изобретатель Александр Кемурджян (1921-2003 гг.). Он создатель первых в мире луноходов и звездоходов, которые с огромных расстояний от поверхности Земли с луны и других планет, передавали человечеству бесценную информацию о неизвестной вселенной.

В левой части марки изображен первый луноход «Луноход-1», сконструированный А. Кемурджяном.

Дата выпуска - 17 октября 2021г.

Дизайн - Давида Довлатяна

Типография - Cartor, Франция

Размер - 40,0 х 30,0 мм

На одном листе - 10 шт.

Тираж - 20 000 шт.