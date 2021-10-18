У побережья Тайваня произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник у побережья острова Тайвань, сообщает сейсмологическая служба острова.

Подземные толчки зафиксированы в 13.49 по местному времени (8.49 мск) к северо-востоку от побережья уезда Хуалянь. Очаг залегал на глубине 30.2 километра,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

При этом китайский сейсмологический центр в 13.49 по местному времени (8.49 мск) зафиксировал в том же районе подземный толчок магнитудой 4,3 с очагом на глубине 31 километра.

Землетрясения в уезде Хуалянь статистически происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года здесь произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5, унесшее жизни 16 человек, еще 285 человек пострадали.