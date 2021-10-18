В Армении подтверждено 1 192 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 996 заболевших

По состоянию на 11:00 18 октября в Армении всего подтверждено 283 183 случая заражения COVID-19, 254 932 из которых вылечились, есть 5 805 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает что, на данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 21 212 пациентов. Всего проведено 1 897 268 тестов.

За последние сутки проведено 11 204 теста. Подтверждено 1 192 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 996 заболевших, есть 27 летальных исходов.

В предыдущий день зарегистрирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 234.