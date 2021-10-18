Лидеры «Yerevan Open» - представители Армении, России и Индии

На проходящем в Ереване Международном шахматном турнире «Yerevan Open» лидируют представители России, Армении и Индии.

Как передает «Арменпресс», на турнире, проходящем в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна, набрав 4 очка из 4 возможных, лидируют Арман Микаелян (Армения), Клемент Сичев (Россия) и Араш Дагли (Индия).

Открытый чемпионат Еревана проводится уже в третий раз. В этом году турнир состоит из двух подгрупп: A и B. В турнире подгруппы А участие принимают 129 шахматистов из 10 стран мира. Самый высокий рейтинг среди участников турнира у индийского шахматиста Нараянана - 2 647. В турнире Армению представляют Тигран Петросян, Арман Микаелян, Карен Мовсисян, Мамикон Гарибян, Давид Шагинян, Артур Давтян и другие шахматисты.

Открытый турнир Еревана проводится по швейцарской системе, состоит из 9 туров и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет 11 миллионов драмов.