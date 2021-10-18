Глава Пентагона прибыл в Грузию

Министр обороны США Ллойд Остин начинает на предстоящей неделе визит в Европу с Грузии, куда прибыл в понедельник, 18 октября.

"Соединенные Штаты привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействии евро-атлантической интеграции, и я очень жду встреч здесь", – написал Остин в Twitter.

В ходе визита в Грузию, глава Пентагона встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik․

На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества США и Грузии, глобальная безопасность и региональные вопросы.

После Грузии Остин посетит Украину и Румынию, а завершит визит в Европу участием в министериале НАТО в Брюсселе.