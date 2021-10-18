В Гегаркунике ВС Азербайджана соорудили укрытия, увеличили количество военнослужащих и вооружения: ЗПЧ

Вооруженные силы Азербайджана, вторгшиеся в Гегаркуникскую область Армении, соорудили большие укрытия, запаслись большим количеством дров и забетонировали дороги, ведущие к их позициям. Как сообщает «Арменпресс», об этом с тревогой сообщает Защитник прав человека РА Арман Татоян, подчеркивая, что в последнее время активность азербайджанцев резко возросла.

«Более того, они продолжают строить новые дороги, увеличивать количество военнослужащих и вооружений на своих позициях. Они постоянно проводят активные инженерные работы по укреплению позиций», - сказал Татоян, подчеркнув, что речь идет о незаконном размещении ВС Азербайджана на суверенной территории Республики Армения и о преступных действиях.

Защитник прав человека сообщает, что они физически находятся на тех землях, которые по правам, установленными правовыми документами, принадлежат гражданам Республики Армения.

Это достоверные доказательства и данные, подтвержденные несколькими источниками: сотрудниками Офиса Защитника прав человека РА и Регионального отделения Гегаркуника.

«Это те азербайджанские позиции, с которых азербайджанские военнослужащие совершают террористические преступления против мирного населения Армении. Они в Гегаркунике регулярно обстреливают села Верин Шоржа, Сотк, Кут, в том числе и жилые дома, поджигают пастбища и луга мирных жителей. Совершены многочисленные кражи скота жителей Республики Армения», - говорится в сообщении, распространенном Арманом Татояном.

Присутствие азербайджанских Вооруженных сил в окрестностях сел Республики Армения и на суверенной территории Республики Армения носит откровенно преступный характер, само по себе нарушает жизненно важные права жителей на жизнь и безопасность, на имущество и семейный доход. Их присутствие нарушает мирную жизнь людей.

Арман Татоян подчеркивает, что процесс создания демилитаризованной зоны безопасности вокруг границ РА и удаления азербайджанских военнослужащих от сел РА и с межобщинных дорог должен начаться немедленно.

Это предложение Защитника прав человека РА включено в специальный международный документ, в Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), постановление № 2391 (2021) от 27 сентября 2021 года. Защитник прав человека соответствующие отчеты по этому поводу направит в международные организации, государственные органы Республики Армения и в Организации гражданского общества.

По словам Защитника прав человека, очевидно, что в основе преступных действий Азербайджана, грубых нарушений прав человека - один источник. Это политика антиармянства и враждебности властей Азербайджана, этнических чисток и геноцида.