Выборы в органы местного самоуправления: предварительные итоги голосования в 6 общинах
Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов 17 октября в органы местного самоуправления в 6 общинах Армении.
«Арменпресс» представляет предварительные результаты голосования во всех 6 общинах:
Горис:
Блок «Аруш Арушанян» - 6 269 голосов;
Партия «Армянский национальный конгресс» - 282 голоса;
«Гражданский договор» - 3 568 голосов;
Гюмри:
1․ Блок «Айракахак» - 1 162 голоса;
2. Партия «Путь достоинства» - 388 голосов;
3․Республиканская партия Армении - 1 333 голоса;
4․Гражданский договор - 7 785 голосов;
5. Национальная христианская партия «Пробуждение» - 2 793 голоса;
6 ․ Коммунистическая партия Армении - 260 голосов;
7. Блок «Гюмри сможет» - 904 голоса;
8․ Социальная партия «Блок Баласанян» - 9 637 голосов,
9. Блок «Тасибов» - 586 голосов,
10. Партия «Страна жизни» - 1 489 голосов.
Татев:
- Партия «Страна для жизни» - 337 голосов;
- Блок «Шант» - 949 голосов;
- Партия «Гражданский договор» - 1 280 голосов.
Тег:
- Партия «Страна жизни» - 806 голосов;
- Партия «Гражданский договор» - 1 501 голос.
Дилижан:
- Партия «Страна жизни» - 1 927 голосов;
- Партия «Родина» - 219 голосов;
- Партия «Республика» - 514 голосов;
- Партия «Гражданский договор» - 4 591 голос;
- Партия «Решение гражданина» - 605 голосов.
Мегри:
- Партия «Либеральная» - 716 голосов;
- Страна проживания Вечеринка - 487 голосов;
- Партия «Республика» -2 133 голоса;
- Партия «Гражданский договор» - 1 637 голосов.
Выборы в указанных общинах проводились по пропорциональной системе.
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