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Выборы в органы местного самоуправления: предварительные итоги голосования в 6 общинах

Выборы в органы местного самоуправления: предварительные итоги голосования в 6 общинах

Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов 17 октября в органы местного самоуправления в 6 общинах Армении.

«Арменпресс» представляет предварительные результаты голосования во всех 6 общинах:

Горис:

Блок «Аруш Арушанян» - 6 269 голосов;

Партия «Армянский национальный конгресс» - 282 голоса;

«Гражданский договор» - 3 568 голосов;

Гюмри:

1․ Блок «Айракахак» - 1 162 голоса;

2. Партия «Путь достоинства» - 388 голосов;

3․Республиканская партия Армении - 1 333 голоса;

4․Гражданский договор - 7 785 голосов;

5. Национальная христианская партия «Пробуждение» - 2 793 голоса;

6 ․ Коммунистическая партия Армении - 260 голосов;

7. Блок «Гюмри сможет» - 904 голоса;

8․ Социальная партия «Блок Баласанян» - 9 637 голосов,

9. Блок «Тасибов» - 586 голосов,

10. Партия «Страна жизни» - 1 489 голосов.

Татев:

  1. Партия «Страна для жизни» - 337 голосов;
  2. Блок «Шант» - 949 голосов;
  3. Партия «Гражданский договор» - 1 280 голосов.

Тег:

  1. Партия «Страна жизни» - 806 голосов;
  2. Партия «Гражданский договор» - 1 501 голос.

Дилижан:

  1. Партия «Страна жизни» - 1 927 голосов;
  2. Партия «Родина» - 219 голосов;
  3. Партия «Республика» - 514 голосов;
  4. Партия «Гражданский договор» - 4 591 голос;
  5. Партия «Решение гражданина» - 605 голосов.

Мегри:

  1. Партия «Либеральная» - 716 голосов;
  2. Страна проживания Вечеринка - 487 голосов;
  3. Партия «Республика» -2 133 голоса;
  4. Партия «Гражданский договор» - 1 637 голосов.

Выборы в указанных общинах проводились по пропорциональной системе.


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