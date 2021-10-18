«Новая книга» -32/21: Егише, Калвино, Инграм

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году.

Произведение армянского автора

Егише: Вардананк. О Вардане и армянской войне

В серии «Идентичность» издан очередной том: «Вардананк. О Вардане и армянской войне». Этот известный труд армянского историка Золотого века Егише об истории Аварайра: причины, ход и предыстория. Книга Егише показывает беззаветную преданность своей вере и Родине армянского княжеского и духовного сословия и простых людей, ради спасения которых они презрели и смерть и бесчисленные страдания. Книга выпущена издательством «Эдит Принт».

Переводная литература

Итало Кальвино: Раздвоенный виконт

Роман «Раздвоенный виконт», опубликованный в 1952 году, положил начало знаменитой трилогии Итало Кальвино «Наши предки», вторая книга которой «Барон на дереве» уже переведена на армянский язык. Удивительная история виконта, произошедшая в XVII веке, который во время сражения с турками пушечным снарядом буквально был раздвоен, но выжил. Писатель мастерски переплетает миф и фантастический сюжет с описанием человека и с раздвоением личности, представляет символично-аллегорический образ, философскую глубину и юмор. Перевод с итальянского: Баграта Аветисяна: Книгу выпустило издательство «Антарес».

Документальная литература

Кэтрин Ингрэм: Это Уорхол

Энди Уорхол, американский художник, иллюстратор, кинорежиссер, продюсер и лидер нового визуального искусства, движения поп-арт, является одним из самых неоднозначных и влиятельных художников. Простые, но смелые работы Уорхола не только открыли новое направление в искусстве, но и стали одним из самых узнаваемых символов США. В книге представлены важнейшие эпизоды из жизни художника, предопределившие его взгляды и вкусы. Детство в годы Великой депрессии, нищенская жизнь эммигранта, рисующая мать, переезд в Нью-Йорк, встречи с известными художниками того времени и т. д. Обращаясь к произведениям художника, в книге делается попытка показать, кто же Уорхол, творческая жизнь которого связана с сегодняшними концепциями коммерческого искусства, бренда, рекламы. Перевод с английского: Лусине Айрапетян; Книга выпущена издательством «Зангак».

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.