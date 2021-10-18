На выборах в органы местного самоуправления в Мегри большинство голосов получила партия «Республика»

Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в ОМС в общине Мегри Сюникской области.

Как сообщает «Арменпресс», по предварительным данным, в общине Мегри большинство голосов получила партия «Республика». За партию проголосовало 2 133 избирателя.

За правящую партию «Гражданский договор» проголосовало 1 637 избирателей. Партия «Либеральная» получила 716 голосов, за партию «Страна жизни» - 487 голосов.