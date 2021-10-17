Луноход Александра Кемурджяна, как и блестящие инженерные решения Леонардо да Винчи, первый «Макинтош», первая электрическая машина, ракета Сергея Королева – все это войдет в историю.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Республики Армения Армен Саркисян во вступительной речи на открытии конференции "Александр Кемурджян-100", посвященной 100-летию со дня рождения Александра Кемурджяна, выдающегося армянского ученого ХХ века, советского инженера-конструктора, создателя первых в мире планетоходов, инженер.

«Не будем забывать, что рядом с наукой и искусством есть инженерное искусство. Великие инженеры могут исследовать и открывать законы природы, но их творения - это произведения промышленности, инженерии и зачастую произведения искусства, основанные на законах природы. Луноход Александра Кемурджяна, а также блестящие инженерные решения Леонардо да Винчи, первый «Макинтош», первая электромашина, ракета Сергея Королева войдут в историю», - сказал президент Армен Саркисян.

Президент начал свое выступление с исторического экскурса, вспомнив свой визит в Болонский университет много лет назад, где ему была представлена карта исторической Армении от Киликии до Арцаха - подробная карта армянских историко-культурных и духовных ценностей, созданная в 1691 году. Автор карты - другой талантливый армянский ученый, Еремия Кёмурджян, живший в 17 веке в Константинополе известный армянский общественно-политический, культурный деятель, писатель и историк.

По словам президента Армена Саркисян, Кёмурджян - очень редкая армянская фамилия. Александр Леонович Кемурджян, родившийся в 1921 году в армянской семье, эмигрировавшей из Трабзона во Владикавказ, скорее всего, является родственником Еремии Челеби Кёмурджяна, и от него генетически унаследовал свой уникальный талант.

Президент республики рад, что после тех долгих лет, когда в Советском Союзе имя Александра Кемурджяна держалось в секрете, настало время дать правильную оценку гениальному армянскому инженеру.

«Я счастлив, что эта блестящая творческая личность, гений в области науки и техники – был моим соотечественником. Считаю большой честью стоять сегодня здесь - как армянин, как армянский ученый, как человек, который ценит все новое, творческое, и конечно, как президент Республики Армения, чтобы поздравить всех нас со 100-летием гения, пожелать его последователям, в частности, его сыну, продолжать его дело, так как время Александра Кемурджяна, время луноходов, время марсоходов еще должно наступить», - подчеркнул президент Армен Саркисян.

На открытии конференции «От Луны до Марса», которая проходила в Президентском дворце, также выступили министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян Армении, министр высокотехнологичной индустрии Ваагн Хачатурян, директор Международного фестиваля науки и искусства Starmus Гарик Исраелян. Видеообращения предоставили американские коллеги - бывший глава НАСА Шон О'Киф, соучредитель Планетарного общества Луи Фридман и астронавт «Аполлона-16» Чарльз Мосс Дюк-младший.

Кстати, через год, в 2022 году, с 5 по 10 сентября, VI фестиваль Starmus пройдет в Армении под названием «50 лет на Марсе». Фестиваль, который собирает вместе всемирно известных ученых, космонавтов, музыкантов и лауреатов Нобелевской премии, чтобы вдохновить и обучить новое поколение технарей, будет посвящен 50-летию посадки на Марс советского аппарата «Марс-3». Это событие также связано с Александром Кемурджяном, поскольку на «Марсе-3» был марсоход Александра Кемурджяна.

Принимая во внимание эту важную миссию Гарика Исраеляна в развитии науки, ученик Кемурджяна - академик РАН Михаил Маленков и сын великого инженера - Владимир Кемурджян наградили Орденом Александра Кемурджяна Гарика Исраеляна , а также бывшего генерального директора Европейского космического агентства Жан-Жака Дордена (2003-2015).

Владимир Кемурджян также рассказал о жизни и наследии своего отца, от детства, проведенного в Баку, до поступления в Ленинградский Всесоюзный научно-исследовательский институт «Трансмаш», где Александр Кемурджян прошел путь от инженера до заместителя директора.

По словам сына, главным наследством Александра Кемурджяна является его семья. «Его самым главным наследием было очень хорошее, доброжелательное отношение к окружающим его людям», - сказал сын Александра Кемурджяна, показывая фотографию золотой свадьбы своих родителей.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония гашения марки «Александр Кемурджян-100», которую провели министры образования и науки, генеральный директор Hay Post Айк Карапетян, директор Starmus Гарик Исраелян и президент Армянской филателистической ассоциации Овик Мусаелян.

Арам Саргсян