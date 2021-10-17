По состоянию на 13:00 часов, в координирующую общину Гюмри ТИК №31  поступил один сигнал 

Территориальная избирательная комиссия № 31, координирующая выборы Органов местного самоуправления в Гюмри, получила сигнал о скоплении людей возле избирательного участка 31/53.

Председатель ТИК № 31 Тигран Казарян заверил Арменпресс, что скопление машин в районе избирательного участка не имеет никакого отношения к выборам. «Мы получили сигнал и поспешили на избирательный участок: на участке стояли машины, но оказалось, что это не имеет отношения к выборам. На этом месте собираются верующие, а сегодня воскресенье, и это их очередной сбор», - сказал Тигран Казарян.

Отвечая на наш вопрос, наблюдались ли скопления в районе Нораван, чиновник сказал, что по состоянию на 13:00 часов других жалоб к ним не поступало.

В Гюмри проходят пропорциональные выборы (победит кандидат, возглавивший список от той силы, которая наберет наибольшее количество голосов). В борьбу вступили: блок партий «Айракахак» («Город отцов»), партия «Достойный путь», Республиканская партия Армении, партия "Гражданский договор", Национально-христианская партия "Зартонк" («Пробуждение»), Коммунистическая партия Армении, блок партий "Гюмри сможет!", социальная партия "Альянс Баласанян", партия "Тасибóв" ("С достоинством!"), "Страна жизни».

Арменуи Мхоян