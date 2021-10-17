Прицельный огонь Вооруженных сил Азербайджана в ночь на 16 октября в направлении жилых домов в общине Ерасх Араратской области Республики Армения является террористическим преступным деянием.

Как передает Арменпресс, об этом заявил Защитник прав человека РА Арман Татоян в сообщении на своей странице в Facebook.

«16 октября около 23 часов азербайджанские вооруженные силы прицельным огнем обстреляли общину Ерасх Араратской области Армении. Согласно поступившим сигналам, стрельба велась целенаправленно - по жилым домам.

В результате стрельбы загорелись стог в 3–4 тысячи тюков сена жителя общины Ерасх. Благодаря своевременному прибытию пожарных, огонь был изолирован, чтобы не перекинулся в сторону домов. Это террористические акты. Подобная разнузданность - прямой результат враждебной и фашистской политики властей Азербайджана», - подчеркнул Защитник.

По его словам, эти обращения к Защитнику прав человека РА в рамках работы по сбору фактов были подтверждены объективными доказательствами и проверены несколькими источниками.

«Для азербайджанских военнослужащих очевидно, что они причиняют вред сельчанам, уничтожают их имущество, нарушают их право на жизнь и собственность, нарушают мирную жизнь и безопасность», - сказал Арман Татоян, добавив, что это деяние в очередной раз доказывает, что необходимо выполнение требования Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) № 2391 (2021) от 27 сентября 2021 года о создании демилитаризованной зоны безопасности Резолюции.

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