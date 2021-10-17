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COVID-19: в Армении 1697 новых случаев заражения, 790 случаев выздоровления, 24 случая смерти

COVID-19: в Армении 1697 новых случаев заражения, 790 случаев выздоровления, 24 случая смерти

По состоянию на 11:00 часов 17 октября, в  целом в Армении подтвержден 281991 случай заболевания коронавирусом, из них 253936 пациентов вылечены, а 5778 умерли. 21 044 пациента в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Всего в  стране было проведено 1886064 теста.

Как  стало известно Арменпресс из Министерства здравоохранения Республики Армения, 16 октября было проведено 11.466 тестирований, по результатам  которых подтверждено 1697 новых случаев заболевания коронавирусом. В этот же день зарегистрировано 790 случаев выздоровления и 24 летальных исхода.


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