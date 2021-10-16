Скончался Вано Сирадегян

Государственный, партийный, общественный, литературный деятель Армении Вано Сирадегян скончался на 75-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Чоррорд Ишханутюн".

Сирадегян в разные годы занимал должность депутата парламента, мэра Еревана и министра внутренних дел Армении. Он является также автором нескольких сборников рассказов и повестей.