Скончался Вано Сирадегян
Государственный, партийный, общественный, литературный деятель Армении Вано Сирадегян скончался на 75-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Чоррорд Ишханутюн".
Сирадегян в разные годы занимал должность депутата парламента, мэра Еревана и министра внутренних дел Армении. Он является также автором нескольких сборников рассказов и повестей.
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