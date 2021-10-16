Под председательством премьера обсуждены сложившаяся вследствие эпидемии коронавируса ситуация и процесс вакцинации

В ходе совещания под председательством премьер-министра Никола Пашиняна обсуждены сложившаяся вследствие эпидемии коронавируса ситуация в стране и процесс вакцинации.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что за прошедшие сутки в республике было проведено 19 360 тестов, из которых подтверждены 1863 случая заболевания. По словам министра, в результате применения правил с 1 октября резко возросло количество тестирования граждан, в результате чего увеличилось также количество положительных ответов. По ее словам, это способствует раннему выявлению инфекции и предотвращению ее дальнейшего распространения. По словам министра, в стране в настоящее время лечением коронавируса занимается 22 медицинских центра, а количество коек в ближайшие дни будет увеличено на 350, достигнув до 2877.

С понедельника в нескольких медицинских центрах в Ереване, Севане и Раздане будут выделены новые отделения по лечению коронавируса. В настоящее время в стационарных отделениях медицинских центров занято 2019 коек, в реанимационных отделениях - 382 койки. Было отмечено, что 930 человек находится в тяжелом, 222 человека - в крайне тяжелом состоянии, еще 89 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Коснувшись процесса вакцинации, министр отметила, что за последние сутки вакцинировалось 16 тыс 722 человека, общее количество вакцинированных граждан достигло 583 тыс 745 человек.

Состоялся обмен мнениями о противоэпидемических правилах по предотвращению распространения коронавируса и продвижению процесса вакцинации. Были затронуты результаты вступившего в силу 1 октября 2021 года указа, согласно которому хозяйствующие субъекты должны требовать от своих сотрудников свидетельство о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста каждые 14 дней.

Был обсужден ряд вопросов, связанных с последовательной реализацией мероприятий против распространения коронавирусной инфекции и обеспечением их эффективности. В этом контексте была подчеркнута важность последовательного увеличения темпов процесса вакцинации, использования инфраструктурных мощностей, особенно обеспечения строгого контроля над процессом ношения масок в закрытых помещениях.

Премьер-министр поручил руководителям ответственных ведомств продолжать активно бороться с нарушениями противоэпидемических правил, придать новый импульс продвижению процесса вакцинации с целью удержания эпидемической ситуации под контролем и обеспечения ответственности общественного здравоохранения. В этом контексте была подчеркнута важность широкой осведомленности общества.