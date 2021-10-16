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Германия  и  Турция  продолжат  переговоры  с  талибами 

Германия  и  Турция  продолжат  переговоры  с  талибами 

Германия и Турция обмениваются мнениями о переговорах между их делегациями и боевиками Талибана в Афганистане. 

Как  передает Арменпресс, об этом во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом в Стамбуле заявила канцлер Германии Ангела Меркель,   прибывшая с прощальным визитом (на этом посту) в Турцию. 

«Очевидно, мы обсуждали ситуацию в Афганистане.  Чтобы народ Афганистана не стал жертвой контрабандистов и контрабандистов, мы должны обеспечить предоставление гуманитарной помощи», - сказала Меркель.


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