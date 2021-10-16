После убийства депутата в Великобритании будут усилены меры безопасности законодателей

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель после убийства депутата Дэвида Эймесса заявила, что будут приняты меры для обеспечения безопасности других парламентариев.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«Меры принимаются прямо сейчас», - сказала она в эфире Sky News, не уточнив, в чем заключаются эти меры.

Прити Патель сообщила, что этот вопрос обсуждался со спикерами парламента, полицией и службами безопасности.

15 октября Дэвид Эймесс получил ножевое ранение. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина. Полиция назвала теракт террористическим актом.