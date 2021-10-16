По подозрению в убийстве односельчанина задержан 20-летний житель села Далар

16 октября 2012 года в 12:45 часов из Арташатского медицинского центрапоступил звонок о том, что к ним поступил пациент, у которого колото-резаные раны на передней поверхности левой половины грудной клетки, на боковой поверхности левой руки,рваная кровоточащая рана на макушке. Молодой человекдоставлен в больницу, но скончался, не приходя в сознание.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете Республики Армения, в Араратском областном следственном управлении Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 104 Уголовного кодекса РА.

В результате неотложных следственных действий, проведенных совместно с полицией РА, был выявлен ряд обстоятельств, в том числе личность потерпевшего молодого человека - жителя села Далар Араратского района (1991 года рождения), место происшествия, личность преступника –это его молодой односельчанин, 20 лет. Последний был задержан по подозрению в убийстве односельчанина и допрошен об обстоятельствах происшествия.

Место происшествия осмотрено с участием подозреваемого, взяты образцы, изъята одежда потерпевшего и подозреваемого, бывшая на них на момент происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения обстоятельств уголовного дела.

Ведется расследование.

Следственному органу поручено выяснить ряд обстоятельств происшествия и найти орудие преступления.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.