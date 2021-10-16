Температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов

Днем 16 октября, в ночь с 17 на 18 октября и 21 октября в Армении ожидается погода без осадков. Дожди и грозы ожидаются во второй половине дня 18 октября и 19 октября - в большинстве регионов, а 20 октября - в некоторых регионах.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Во второй половине дня 18-19 октября температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов тепла.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

В Ереване днем 16 октября, ночью 17 октября и18 октября, днем 20-21 октября осадков не ожидается. Дожди и грозы ожидаются во второй половине дня 18 октября, 19октября иночью 20 октября.