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COVID-19: за сутки в Грузии умерли 44 человека

COVID-19: за сутки в Грузии умерли 44 человека

По состоянию на 16 октября, в Грузии зарегистрировано 5076 новых случаев заражения коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество случаев заболеванияв стране составляет 657 753.

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли еще 1126 пациентов. Всего в стране от инфекции умерло  еще 44 человека, а общее количество умерших составило 9440 человек.


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