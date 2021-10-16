COVID-19: за сутки в Грузии умерли 44 человека

По состоянию на 16 октября, в Грузии зарегистрировано 5076 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество случаев заболеванияв стране составляет 657 753.

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли еще 1126 пациентов. Всего в стране от инфекции умерло еще 44 человека, а общее количество умерших составило 9440 человек.