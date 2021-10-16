В резиденции президента Армении состоялась церемония приведения к присяге судей

Сегодня в президентском дворце, с участием президента РА Армена Саркисяна,состоялась церемония приведения к присяге судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Тавушской области Наны Даллакян и судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Сюникской областиАшота Ованесяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, президент Саркисян поздравил новоназначенных судей, пожелал им успехов и выразил надежду, что они оправдают оказанное им доверие и с высокой ответственностью будут выполнять свои обязанности.