Президент Республики Армения Армен Саркисян вручил высокую государственную награду президенту Фонда «Грайр и Анна Овнаняны» Эдель Овнанян (США)—за значительную поддержку, оказываемую Родине, укрепление связей Армения-Диаспора, вклад в сохранение армянской идентичности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, 16 октября президент Саркисян принял Эдель Овнанян и вручил высокую государственную награду.

Президент поздравил ЭдельОвнанян, поблагодарил ее за патриотическую деятельность и пожелал дальнейших успехов.

В ходе беседы, состоявшейся по окончании церемонии награждения,президент Армен Саркисян и президент Фонда «Грайр и Анна Овнаняны» коснулись отношений Армения-Диаспора и возможности использования в полной мере потенциалаДиаспоры в развитии страны.