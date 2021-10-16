В результате землетрясения на Бали погибли трое
Три человека погибли и семеро получили ранения в результате землетрясения на индонезийском острове Бали.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Xinhua.
Сообщалось, что эпицентр находится на глубине 10 км.
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