Спецпредставитель генсека НАТО посетит Грузию

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина совершит свой первый визит в Грузию 19-20 октября.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.

Хавьер Коломина был назначен специальным представителем Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии в сентябре 2021 года, заменив на этом посту Джеймса Аппатурая.