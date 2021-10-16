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Спецпредставитель генсека НАТО посетит Грузию

Спецпредставитель генсека НАТО посетит Грузию

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина совершит свой первый визит в Грузию 19-20 октября.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.

Хавьер Коломина был назначен специальным представителем Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии в сентябре 2021 года, заменив на этом посту Джеймса Аппатурая.


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