Министр обороны Армении и военный атташе КНР обсудили перспективы сотрудничества

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 15 октября принял военного атташе по вопросам обороны посольства Китайской Народной Республики в Республике Армения, старшего полковника Сунь Цзилуна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи обсуждены ход и перспективы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Министр обороны Армении высоко оценил уровень текущего сотрудничества между министерствами обороны двух стран.