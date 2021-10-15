Возбуждено уголовное дело по факту ранения 6 военнослужащих

Группа вражеских военнослужащих 14 октября, около 21.05, с целью умышленного незаконного убийства двух и более человек, умышленного уничтожения чужого имущества на почве национальной ненависти из огнестрельного оружия разного калибра открыла огонь по военным позициям министерства обороны Республики Арцах.

В результате была повреждена палатка указанной боевой позиции, а также 6 из 9 военнослужащих, дежуривших в этой же боевой позиции, получили различные осколочные и огнестрельные ранения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, по факту возбуждено уголовное дело по пп. 1, 7, 13 ч. 2 ст. 34-104 (совершенное группой лиц или организованной группой покушение на убийство двух или более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма) и пп. 1, 4 ч. 2 ст. 185 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или религиозного фанатизма) УК Армении.

Имеющаяся информация о нарушении режима прекращения огня путем криминальной провокации была передана представителям прокуратуры РФ в Арцахе. С ними установлена оперативная связь.

В то же время прокуратура Армении выражает готовность в случае предоставления Азербайджаном иной информации по делу сделать их объектом беспристрастного расследования.