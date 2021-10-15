Что даст Армении рейтинг Standard&Poor's: комментирует замглавы ЦБ Армении

В результате рейтингования со стороны крупнейших рейтинговых агентств как частный сектор, так и государство могут значительно сократить стоимость привлечения инвестиций из международных рынков. Об этом в беседе с Арменпресс сказал заместитель председателя Центрального банка Армении Нерсес Ерицян, коснувшись присвоения авторитетной организацией Standard&Poors рейтинга правительству Республики Армения и суверенного рейтинга с положительной перспективой..

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's 12 октября впервые присвоило Республике Армения долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B+» с «позитивной»перспективной.

По словам Ерицяна, рейтинг трех крупнейших компаний мира (Standard&Poor's, Moody's, Fitch) дает инвесторам возможность провести беспристрастный и всесторонний анализ, чтобы они могли инвестировать свои средства в страну.

«Рейтинг позволяет правильно определить рыночную цену на как для частного, так и государственного долга данной страны. То есть, если у вас нет рейтинга, особенно от авторитетных международных организаций, цена ваших облигаций определяется арбитражным способом, и в этом случае инвесторы обычно ожидают более высокой прибыли для управления рисками, потому что они не информированы, информация не проверяется, никто не следит за развитием событий. При наличии рейтинга и частный сектор, и государство могут значительно снизить стоимость привлечения инвестиций из международных рынков», - сказал Ерицян.

Существуют более мягкие нормативные требования к компаниям с международными рейтингами, что означает, что процентные ставки для этих компаний будут более мягкими или условия кредитования более доступными.

Рейтинговые компании оценивают не только вероятность дефолта, но и степень того, насколько страна проводит политику стабильного бизнеса и стабильную экономическую политику.

Ерицян отметил, что уровень становления макроэкономических институтов в Армении очень высок, что является серьезным условием для улучшения наших рейтингов.

«Оценка очень четкая. Денежно-кредитная политика и наша политика, направленная на финансовую стабильность, получила очень высокую оценку», - сказал Ерицян.

Заместитель председателя ЦБ отметил: «По крайней мере, правительством и государством созданы все необходимые условия для того, чтобы наши компании стали более прозрачными, получили международные рейтинги, вышли на международные рынки капитала, вышли на биржу, смогли обеспечить более быстрый рост, который важен для экономического развития».