Более 20 россиян утонули в Абхазии в этом году

Более двадцати россиян утонули в Абхазии в этом году. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.

"Более двадцати туристов утонули в этом году в Абхазии", - сказал представитель ведомства.

По его словам, точное число погибших россиян в Абхазии во время туристического сезона будет известно в течение полутора недель.

В конце сентября МЧС Абхазии объявило о закрытии купального сезона. В связи с этим спасательные посты прекратили свою работу, из акваторий городских пляжей извлекли оградительные буи.

Ранее МЧС Абхазии призвало граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности при купании на водных объектах, а также быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря. Посольство России в Абхазии призывало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.