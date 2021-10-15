Азербайджан преследует цель путем давления и запугиваний добиться выселения армян из Арцаха: МИД Арцаха

В последние дни Азербайджан пытается искусственным образом нагнетать ситуацию в регионе, причем параллельно со встречами на высшем уровне. Как сообщает «Арменпресс», заявление об этом распространило МИД Арцаха.

«Азербайджан путем агрессивных действий и запугивания стремится добиться изгнания армян из Арцаха. Эта политика является ударом и по России, по российской миротворческой миссии», - говорится в заявлении МИД Арцаха.

Министерство иностранных дел Арцаха квалифицирует политику Азербайджана как терроризм и проявление деструктивной позиции.

В МИД подчеркивают, что такие шаги не напугают Арцах. Армяне Арцаха полны решимости жить на своей исторической родине, отстоять свой суверенитет и сохранить свое достоинство.