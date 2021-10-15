В Италии закрыли Telegram-каналы за продажу поддельных COVID-сертификатов

Прокуратура сицилийской провинции Катания дала указание закрыть два канала в мессенджере Telegram, где предлагалось купить поддельные COVID-сертификаты. Как передает Арменпресс, об этом сообщило онлайн-издание SiciliaNews24.

Следственные действия провела Почтовая полиция Италии. Правоохранители установили, что оба канала предлагают фальшивые green pass за 250 евро в криптовалюте. В итоге каналы под названием Green Bypass 2.0 и Authentic Green Pass Sale были закрыты.

Следственные органы выявили двух граждан, имевших непосредственное отношение к созданию этих каналов в Telegram. По информации издания, у них дома прошли обыски, были конфискованы смартфоны и другие электронные устройства. Следствие по делу продолжается.

COVID-сертификаты были введены в Италии в августе. В пятницу вступило в силу решение правительства об обязательном предъявлении green pass для доступа на рабочее место на производстве и в офисах, причем как в государственном, так и в частном секторе экономики.