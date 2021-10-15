Путин: миротворцы РФ выступают гарантом достигнутого режима перемирия в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы являются гарантом режима перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ.

"Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем, хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих трерриториях - и на территории Азербайджана, и на территории Армении, восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тыс. беженцев, свыше 52 тыс. человек", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что пространство СНГ не обходится без разногласий и противоречий. "И уж совсем плохо, когда эти противоречия приводят к острым конфликтам между отдельными государствами - участниками СНГ так, как это случилось, к сожалению, в прошлом году в ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - констатировал он. Путин выразил признательность коллегам по СНГ за оценку действий России по остановке конфликта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха поговоркой "плохой мир лучше, чем хорошая война".

Комментируя прозвучавшие в пятницу в ходе заседания Совета глав государств СНГ выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе и работе российских миротворцев, Путин заметил, что "все это еще раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее", - сказал президент РФ.