Спецслужбы стран ШОС активизировали контакты из-за обстановки в Афганистане

Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активизировали контакты и обмен информацией по противодействию терроризму из-за обстановки в Афганистане, сообщили РИА Новости в в пресс-службе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

По данным пресс-службы, в штаб-квартире исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте состоялось совещание руководителей антитеррористических подразделений компетентных органов государств-членов организации.

"Главы делегаций выступили с оценкой вызовов и угроз безопасности государствам-членам ШОС в контексте обстановки в Афганистане, обменялись мнениями по актуальным вопросам противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также предложениями по укреплению сотрудничества в указанной сфере между компетентными органами государств-членов ШОС", — сказал представитель РАТС.

Ранее представитель Узбекистана в ШОС Рахматулла Нуримбетов заявил, что одним из приоритетов председательства республики в ШОС в 2021-2022 годах станет активизация сотрудничества стран-членов на антитеррористическом направлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Сейчас среди ее участников числятся Индия, Казахстан, Китай, Киргизия Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В роли странам-наблюдателей в ШОС выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре начали процедуру приема Ирана в организацию.