Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент России Владимир Путин подтвердили намерение продолжать переговоры по мирному договору, сообщил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Правительство РФ сообщило 12 октября, что вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин отправились на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина. Правительство Сахалинской области сообщало, что среди пунктов программы рабочей поездки – посещение Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный" на острове Итуруп.

"В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договоренность уверенно продолжать переговоры. И мы будем продолжать переговоры", - сказал Мотэги на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос, окажет ли влияние на переговорный процесс поездка Григоренко и Хуснуллина на Итуруп,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии курильских островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.