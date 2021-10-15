Британскую королевскую семью пригласили посетить Крым

Британской королевской семье окажут в Крыму радушный прием, заявил РИА Новости глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Крым открыт для всех. В том числе для членов британской королевской семьи. Их здесь радушно встретят и покажут все красоты полуострова. Их восхитит российский Крым", — сказал он.

По словам парламентария, за последние годы в мире существенно изменилось мнение по поводу полуострова, который мировая общественность воспринимает теперь как исконную русскую землю и неотъемлемую часть России,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Накануне стало известно, что школьники из севастопольской Малой академии наук получили от британского королевского двора ответ на письмо, которое написали Елизавете II еще летом. В ответе фрейлина Филиппа де Пасс отметила, что королева была рада узнать об интересе российских детей к английскому языку. При этом в адресе на конверте было указано: "Севастополь. Россия".

Теперь школьники собираются написать принцу Уильяму и Кейт Миддлтон и пригласить их в Крым.