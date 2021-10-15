Для систематизированного освещения армейских мероприятий проведены теоретические и практические занятия: МО

13-14 октября для повышения эффективности информационной работы и систематизированного освещения армейских событий с группами морально-психологической поддержки воинских частей были проведены профессиональные теоретические и практические занятия.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны Армении.

Отмечается, что полковник Артур Погосян, начальник управления морального обеспечения Генерального штаба ВС РА, Геворг Алтунян, начальник управления информации и общественных связей Министерства обороны, полковник Самвел Асатрян и другие докладчики представили приоритеты, связанные с профессиональной деятельностью, рассказали о существующих проблемах и особенностях освещения деятельности воинских частей и определили предстоящие мероприятия.

По окончании занятий военнослужащие профессиональных групп сдали зачеты.