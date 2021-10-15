Провокационные действия с азербайджанской позиции начались 13 октября: прокуратура Арцаха

Поздним вечером 14 октября генеральный прокурор Республики Арцах и заместитель генерального прокурора выехали на место происшествия, в общину Нор Шен Мартунинского района Республики Арцах, встретились с главой общины Геворгом Арутюняном и с военными.

«В результате обсуждений на месте выяснилось, что провокационные действия с азербайджанской позиции, расположенной всего в 400 метрах от армянских позиций, начались 13 октября. В день инцидента прямые удары были нанесены по нашим боевым позициям. Они поставили под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих армянских позиций и безопасность гражданского поселения. 14 октября азербайджанская сторона из оружия большего калибра обстреляла палатку армянских военнослужащих, в результате чего были ранены 6 солдат, двое из них находятся в критическом состоянии. Жизни раненых были спасены благодаря беспрецедентной оперативной работе мэра Нор Шена и военных. Для выяснения обстоятельств инцидента правоохранительные органы предпринимают уголовно-процессуальные действия», - как передает «Арменпресс», об этом сообщила Генпрокуратура Арцаха.