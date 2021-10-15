Пашинян предлагает усилить трехсторонние механизмы для расследования инцидентов и соблюдения режима прекращения огня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что ситуацию в регионе возможно изменить политической волей и достигнуть стабильности и мира.

Как передает «Арменпресс», такое мнение Пашинян выразил в своем выступлении на заседании Совета глав государств СНГ, отметив, что благодаря усилиям России 9 ноября 2020 года стало возможным добиться прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно трехстороннему заявлению, в НКР размещены российские миротворцы, которые обеспечивают безопасность.

«Россия и лично Владимир Путин сыграли существенную роль в деле прекращения 44-дневной войны, и сегодня они играют существенную роль в сохранении мира в регионе.

Никол Пашинян отметил, что наш регион стоит на пороге преобразований и в случае политической воли может измениться существующая сегодня картина, приведя мир и стабильность.

«Мы готовы к этим изменениям. Более того, это совпадает с видением нашего правительства. Одна из целей правительства - открыть эру мира. Есть факторы, которые ставят под сомнение процесс достижения мира в нашем регионе. Несмотря на все политические усилия в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе продолжают умирать люди. В этой связи предлагаю усилить трехсторонние механизмы расследования инцидентов и соблюдения режима прекращения огня. Многие не только не верят, но и не хотят мира и стабильности в нашей стране, в этих условиях очень сложно продвигать повестку мира. Мы полны решимости сделать все, что в наших силах, для установления мира и стабильности в нашем регионе. У нас есть четкое представление о том, как достичь этой цели - это диалог и постепенное преодоление атмосферы вражды, которая, к сожалению, существует в нашем регионе, разблокирование транспортных и экономических коммуникаций. Это единственный путь, который приведет к этой цели», - сказал Никол Пашинян.

В этом контексте премьер-министр РА счел необходимым выполнение всех договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Он сообщил, что в рамках трехсторонней рабочей группы, возглавляемой вице-премьерами Армении, России и Азербайджана, ведутся работы по открытию всех транспортных коммуникаций. Никол Пашинян выразил надежду на конкретные результаты уже в ближайшее время. Это означает, что у Армении будет автомобильное и железнодорожное сообщение с Россией, железнодорожное сообщение с Ираном, а у Азербайджана будет железнодорожное сообщение с Нахиджеваном через территорию Армении.