Вандализм, совершаемый после войны, заслуживает самого строгого осуждения:  постпред Армении в ЮНЕСКО

12 октября в рамках обсуждения пленарного заседания Исполнительного совета ЮНЕСКО выступил глава постоянного представительства Республики Армения при ЮНЕСКО, посол Кристиан Тер-Степанян.

Его выступление опубликовано в журнале «Nouvelles d'Arménie» под заголовком «Посол Кристиан Тер-Степанян осуждает проявления ненависти».

«Арменпресс» представляет армянский перевод выступления посла.

«Г-н председатель Исполнительного совета, госпожа Генеральный директор, Ваши Превосходительства послы, уважаемые коллеги. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить генерального директора за его доклад и воспользоваться этой возможностью, чтобы приветствовать ту огромную поддержку, которая вырисовывается в связи с выдвижением его кандидатуры на пост генерального директора нашей организации уже во второй раз.

Это доверие особенно важно в ответ на вызовы, стоящие перед ЮНЕСКО.

Один из них очень важный вопрос всеобщего доступа к образованию. Он в основе значительной части действий нашей организации.

Это относится к защите принципа равных возможностей для всех, гарантии доступности образования для всех, независимо от человеческих способностей, расы, пола, этнического происхождения. Это касается уязвимых слоев населения, особенно проживающих в зонах конфликтов. В этой связи я хотел бы упомянуть положение тысяч беженцев, которые покинули Арцах год назад и были вынуждены бежать из-за войны. Армения работает над удовлетворением образовательных потребностей этих людей, ожидающих своего возвращения в места постоянного проживания в Арцахе.

Среди этих вызовов - вирус языка вражды и нетерпимости, который распространяется довольно тревожным образом. К сожалению, он подкрепляется заявлениями политических лидеров, которые клеймят определенные этнические группы, чтобы узаконить насилие против них. Воспитание глобальной гражданственности остается эффективным способом положить конец этой катастрофе, и мы должны оставаться приверженными его продвижению.

Мы с сожалением признаем, что этот вирус ненависти и нетерпимости затрагивает богатство культурного наследия человечества.

Уже почти год Армения с тревогой извещает Генерального директора ЮНЕСКО, государства-члены ЮНЕСКО о серьезных угрозах, которые грозят армянским культурным ценностям на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана после окончания войны, развязанной Азербайджаном. И, чтобы избежать их полного уничтожения, есть необходимость немедленного вмешательства.

Мы признательны г-же Одри Азуле за усилия по командированию независимой технической миссии в Нагорный Карабах и на прилегающие к нему территории. Миссии, которая по согласованию заинтересованных сторон, в рамках Гаагской конвенции 1954 года, могла бы на основе принципа равновесия получить доступ к культурным памятникам.

Несмотря на то, что Азербайджан поддержал Декларацию, принятую Комитетом по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 11 декабря 2020 года в поддержку инициативы генерального директора ЮНЕСКО, эта страна все это время продолжала блокировать осуществление этой миссии.

Такой обструктивный подход заставляет нас серьезно беспокоиться о состоянии армянского культурного наследия, находящегося под контролем Азербайджана, особенно с учетом того, что разрушения и вандализм продолжались и после прекращения военных действий. Мы со всей строгость должны осудить его.

Армения ожидает, что страны-члены Секретариата ЮНЕСКО будут и далее внимательны к этому вопросу. Действительно, ответственность за полную реализацию роли ЮНЕСКО по охране культурного наследия лежит на всех нас.

Благодарю за внимание».