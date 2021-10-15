ВС Азербайджана открыли огонь по санитарной машине Армии обороны Арцаха: пострадавших нет

15 октября около 9 часов утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по санитарной машине части Армии обороны, расположенной в северо-восточном направлении Республики Арцах. С армянской стороны жертв нет.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Армия обороны Республики Арцах.

Об инциденте проинформировано командование российских миротворческих сил в Республике Арцах.

Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что продолжает соблюдать режим прекращения огня, и призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от дестабилизирующих действий.