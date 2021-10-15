Участок в центре Парижа назван в честь Армении

14 октября Городской совет Парижа единогласно принял решение участок в центре Парижа, расположенный между мостами Альма и Инвалидов, прилегающий к реке Сене, назвать в честь Армении, дав ему имя «Esplanade d'Arménie». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении во Франции.

«Важное решение, вновь доказывающее нерушимую дружбу между Парижем и Арменией и силу армяно-французских привилегированных отношений. Эспланада Армении будет внесена в официальный реестр адресов Парижа. «Мы благодарим городской совет Парижа во главе с мэром Анн Идальго за эту важную инициативу и решение, а также заместителя мэра Арно Нгача за подготовку проекта решения», - говорится в сообщении посольства.

Посол Республики Армения во Франции Асмик Толмаджян также была приглашена на это заседание Городского совета Парижа.