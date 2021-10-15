Коронавирусом в мире заразились более 239,6 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 239 610 474, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 882 095 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 44 767 938 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 721 567,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU․

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 037 592. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 451 814 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 612 237 заболевших, из них умерли 602 099 человек.

За время пандемии в мире было распределено более 6,57 млрд доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 628,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 225 человек, в Индии - 323, в Бразилии - 2 807.