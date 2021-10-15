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В Армении подтверждено 1 765 случаев заражения Covid-19

В Армении подтверждено 1 765 случаев заражения Covid-19

По состоянию на 11:00 15 октября в Армении всего подтверждено 278 431 случаев заражения COVID-19, 252 211 из которых вылечились, есть 5 713 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, за последние сутки проведено 15 616 тестов. Подтверждено 1 765 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 881 заболевших, есть 38 летальных исходов.

В предыдущий день зарегистрирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 232.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 19 275 пациентов. Всего проведено 1 855 238 тестов.


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