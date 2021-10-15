Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано вблизи Соломоновых островов
09:44, 15 Октябрь, 2021
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу неподалеку от Соломоновых островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр подземных толчков располагался в 180 км к северо-западу от столицы островного государства города Хониара (население около 56,2 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 33 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Сообщений об угрозе цунами не поступало.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен