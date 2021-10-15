Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано вблизи Соломоновых островов

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу неподалеку от Соломоновых островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков располагался в 180 км к северо-западу от столицы островного государства города Хониара (население около 56,2 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 33 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сообщений об угрозе цунами не поступало.