С армянской стороны позиционных и территориальных потерь нет: Армия обороны Арцаха

Армия обороны Арцаха сообщает, что после инцидентов на границе оперативно-тактическая ситуация на данный момент спокойная: с армянской стороны позиционных и территориальных потерь нет.

Согласно сообщению, командование Армии обороны Арцаха ведет скоординированную работу с властями Республики Арцах и с командованием российского миротворческого контингента, направленную на дальнейшую разрядку ситуации.