С армянской стороны позиционных и территориальных потерь нет: Армия обороны Арцаха
01:21, 15 Октябрь, 2021
Армия обороны Арцаха сообщает, что после инцидентов на границе оперативно-тактическая ситуация на данный момент спокойная: с армянской стороны позиционных и территориальных потерь нет.Согласно сообщению, командование Армии обороны Арцаха ведет скоординированную работу с властями Республики Арцах и с командованием российского миротворческого контингента, направленную на дальнейшую разрядку ситуации.
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