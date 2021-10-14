Минобороны РФ передало МО Армении 50 000 доз вакцины «Sputnik V»

Согласно договоренности, достигнутой между министром обороны Республики Армения Аршаком Карапетяном и министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, Минобороны Российской Федерации передало Минобороны Армении 50 000 доз вакцины «Sputnik V».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, 14 октября партия вакцины была доставлена в Ереван военно-транспортным самолетом.

Полученная вакцина будет использована для нужд Вооруженных сил Республики Армения, а часть партии будет передана Минздраву Армении для вакцинации гражданского населения.

Министерство обороны Республики Армения выразило благодарность министерству обороны Российской Федерации за передачу партии вакцины Вооруженным силам Республики Армения, а также за оказание эффективной помощи в борьбе с эпидемией.