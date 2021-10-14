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АО Арцаха опровергает азербайджанскую дезинформацию о конфискации БПЛА

АО Арцаха опровергает азербайджанскую дезинформацию о конфискации БПЛА

Министерство обороны Республики Арцах опровергает заявление минобороны Азербайджана об обнаружении и конфискации БПЛА.

«14 октября министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию о том, что беспилотный летательный аппарат Армии обороны Республики Арцах, выполнявший разведывательные полеты, якобы был обнаружен и конфискован подразделениями вооруженных сил Азербайджана. Мы официально заявляем, что это дезинформация, не имеющая ничего общего с действительностью», - сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах.


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